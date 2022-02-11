القبض على مقيم بحوزته 60 كيلوجراما من القات

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق قبضت على مقيم من الجنسية الباكستانية، بحوزته أكثر من (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر داخل مركبته، وجرى إيقافه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأحيل إلى جهة الاختصاص.



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