مدير فرع الإعلام يكرم صحيفة مكة الإلكترونية

وثمن رئيس تحرير صحيفة «مكة» الإلكترونية، الزميل عبدالله بن أحمد الزهراني، هذا التقدير من رجل الثقافة والإعلام الأستاذ سعود الشيخي، مدير فرع الوزارة السابق بمنطقة مكة المكرمة، مقدمًا شكره وفريق العمل بالصحيفة على هذا التقدير من المسؤول الأول عن الإعلام بالمنطقة.
يُدكر أن صحيفة «مكة» الإلكترونية انطلقت مسيرتها الإعلامية على شبكة الإنترنت في شهر رجب 1430هـ الموافق يوليو 2009م وذلك على الرابط http://www.makkahnews.net/
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