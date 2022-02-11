مدير فرع الإعلام يكرم صحيفة مكة الإلكترونية

كرم مدير فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة السابق، سعود الشيخي، صحيفة مكة الإلكترونية، الإثنين 21/ 6/ 1443هـ، نظير تميزها على مستوى الصحافة الإلكترونية، وفوزها بالعديد من الجوائز المحلية، ومن أبرزها فوزها بجائزة وزارة الحج والعمرة لأفضل تغطية إعلامية لثلاثة مواسم متتالية، وكذلك لممارستها لمفهوم الإعلام الجديد، في تقديم المادة الخبرية بالصوت والصورة وإعداد وتقديم التقارير المميزة، وتغطيتها الشاملة لأخبار المملكة وإبراز جهود القيادة الرشيدة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وثمن رئيس تحرير صحيفة «مكة» الإلكترونية، الزميل عبدالله بن أحمد الزهراني، هذا التقدير من رجل الثقافة والإعلام الأستاذ سعود الشيخي، مدير فرع الوزارة السابق بمنطقة مكة المكرمة، مقدمًا شكره وفريق العمل بالصحيفة على هذا التقدير من المسؤول الأول عن الإعلام بالمنطقة.

يُدكر أن صحيفة «مكة» الإلكترونية انطلقت مسيرتها الإعلامية على شبكة الإنترنت في شهر رجب 1430هـ الموافق يوليو 2009م وذلك على الرابط http://www.makkahnews.net/