شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش أبرز التطورات مع نظيره الجيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية جيبوتي محمود علي يوسف.

وثمن سموه خلال الاتصال ما أبداه وزير خارجية جيبوتي من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.