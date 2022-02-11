شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 2 مليون ونصف لتر من المياه للنازحين في حجة وصعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال المدة من 26 يناير 2021 حتى 1 فبراير 2022 م في محافظة حجة ضخ 2.029.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، إضافة إلى ضخ 547.500 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 42 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء حملة واحدة للنظافة المجتمعية.

وفي محافظة صعدة جرى ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، و40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فردا.