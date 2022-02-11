شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يقدم خدمات طبية لـ 28 ألف مستفيداً باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين، حيث بلغ عددهم خلال المدة من 26 يناير حتى 1 فبراير 2022م، 28.021 مستفيدا.

وجرى خلال تلك المدة فرز 5.175 طفلا، وتقديم العلاج لـ 296 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 539 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 877 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية، وفرز 2.990 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 549 حالة، فيما حصلت 2.959 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 12.713 مراجعة من أنشطة التوعية، و1.923 مستفيدة من ركن المشورة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.

كما قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ 188 مستفيدا خلال المدة من 26 يناير حتى 1 فبراير 2022م.

واستقبلت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 10 مرضى، وعيادة الطوارئ 50 مستفيدا، وعيادة الباطنية 24 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 3 حالات، وعيادة الجراحة والتضميد 7 أفراد، وقسم التوعية والتثقيف 6 مستفيدين، كما تم صرف الأدوية لـ 94 مستفيداً.

وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 30 مريضا، كما تم تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

وفي الساحل الغربي وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مواد إيوائية للنازحين شملت 100 خيمة و100 حقيبة إيوائية تتضمن أدوات المعيشة اللازمة في مواقع النزوح، استفاد منها 600 فرد من النازحين والمتضررين.

كما نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن أمس دورة تدريبية لفنيي المختبرات بمحافظتي عدن ولحج لمكافحة مرض الملاريا تستمر لمدة يومين، بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية ومنظمة الصحة العالمية.

وتهدف الدورة إلى إعداد دراسة بحثية عن كيفية التشخيص المخبري بين الفحص السريع والمكروسكوب ومعرفة المشكلة الوبائية بالمحافظات المستهدفة، وذلك بمشاركة 30 متدربًا ومتدربة من فنيي مختبرات ومشرفين من البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأطباء متخصصين من جامعتي عدن وحضرموت.

وخلال التدشين أكد وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمني لشؤون الرعاية الصحية الدكتور علي الوليدي أهمية مكتسبات الدورة في تعزيز قدرات العاملين في مجال الرصد وتشخيص الملاريا بالمختبرات في المحافظات المستهدفة، مثنيًا على دعم مركز الملك سلمان للإغاثة لجميع القطاعات الصحية في اليمن، متمنيًا أن تخرج الدورة بدراسة بحثية علمية يكون لها صدى على المستوى المحلي ويبنى عليها في المحافظات الأخرى.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز المستمرة لمكافحة مرض الملاريا في اليمن وتطوير أداء الكوادر الطبية وتعزيز خبراتهم بهذا المجال.