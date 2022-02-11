شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. 800 أسرة أفغانية تستفيد من مساعدات لمركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان الشقيقة.

ووزع المركز أمس مساعدات إنسانية متنوعة شملت 1.600 سلة غذائية، و3.600 كيس دقيق، و800 حقيبة شتوية، و1.600 بطانية، وذلك في محافظة بلخ، استفاد منها 800 أسرة.

وتأتي المساعدات ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سيّره المركز لإغاثة الشعب الأفغاني الشقيق.