شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. رفع 3918 م3 من مخلفات البناء والهدم بالدائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانه منطقه جازان ممثلة ببلدية محافظة الدائر بني مالك خلال 180 يوماً الماضية 3918 مترًا مكعبًا من مخلفات البناء والهدم، وذلك ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس البلدية محمد بن حسن الحامظي أن الفرق الميدانية قامت بمعالجه 931 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، وإزالة 72 سيارة تالفة في مواقع متفرقة، ومعالجة 158 حاوية من حاويات النظافة، ودهن 1372 متراً طولياً من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، وإزالة 109 حواجز من حواجز الحفريات، كما تضمنت أعمال تحسين المشهد البصري معالجة 1606 أمتار مربعة من حفر الشوارع والتشققات، وصيانة 85 عموداً من أعمدة الإنارة والفوانيس، وإصلاح 2953 متراً مربعاً من الإنترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة.

وبين أن البلدية ممثلة بالفرق الميدانية ستواصل أعمالها لمعالجة التشوهات البصرية من خلال إصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة وحواجز الحفريات، إضافة لمباشرة البلاغات عبر منصة بلدي، مؤكداً أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر تطبيق منصة بلدي؛ ليتم مباشرتها ومعالجتها.