شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين استهداف الحوثي مطار أبها الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة مليشيا الحوثي الإرهابية مؤخرًا استهداف مطار أبها. وأوضحت وزارة الخارجية لدولة الكويت في بيان اليوم أن استمرار هذه الأعمال الإرهابية على المناطق المدنية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وفيه تقويض لأمن المملكة والمنطقة مما يتطلب تحركا جادا وسريعا من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الأعمال الإرهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها. وأكدت وقوف دولة الكويت الثابت والتام إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ، معربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.