شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «بوليفارد الرياض» ينقل تجارب عالمية من التلفاز إلى الواقع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعاد موسم الرياض صياغة الترفيه بتقديم تجارب ترفيهية غير مسبوقة، اتخذ بعضها من موسم الرياض وجهةً أولى خارج التلفاز، ويبلغ عدد تلك التجارب الترفيهية التفاعلية 100 تجربة موزعة على مناطق الموسم، وقد نُقلت بعض التجارب العالمية إلى أرض الواقع من برامج ومسلسلات تلفزيونية شهيرة، ليعيد موسم الرياض لمحبيها شغف المغامرة وحب التجربة.

ومن التجارب العالمية ، تجربة "متاهة الكريستال" بمنطقة "أستديو" الفرعية في "بوليفارد رياض سيتي"، والتي اشتُهرت فكرتها عن طريق برنامج تلفزيوني أُذيع في التسعينات الميلادية، وشهدته ثلاثة أجيال بحماس وترقب، وتعود لهم الذكرى الآن متجسدة على أرض الواقع، ضمن تجربة تحتوي على متاهات تتكون من 32 غرفة بأربع زوايا وأربعة أنواع من الألعاب، تتنوع بين الغموض والمغامرة وألعاب الذكاء والمهارات الذهنية، وتستوعب الجولة الواحدة في المتاهة 64 مشاركًا، وتستمر بين 60-80 دقيقة لكل جولة.

ومن التجارب التفاعلية المتفردة "تجربة مسامير"، وهي إحدى الألعاب الديناميكية متعددة الأبعاد، يختبر خلالها اللاعب عدة مؤثرات حسية، كالرياح ورذاذ الماء ومؤثرات سمعية وبصرية، وكبسولات تأخذ اللاعب إلى عوالم مختلفة، يرى فيها شخصيات مسلسل "مسامير" في قاعة عرض ثلاثية الأبعاد، مثل: سعد غنام وسلتوح والدكتور، وتتيح التجربة كبسولات فردية أو جماعية لـ32 شخصًا، وتستمر التجربة 20 دقيقة كل جولة.

فيما تتخذ تجربة "لعبة الحبار" العالمية، منطقة "بوليفارد رياض سيتي" كأول مكان لها على أرض الواقع خارج المسلسل التلفزيوني "لعبة الحبار"، وتعكس التجربة أجواء المسلسل بساحاته الرملية وممراته الطويلة والسلالم الأسمنتية، لخلق تحديات مشوقة تحاكي المسلسل، وتستوعب اللعبة 50 لاعبًا في كل جولة لمدة 50 دقيقة.

ولا تقتصر التجارب التفاعلية في "بوليفارد رياض سيتي" على الأحداث المعاصرة، إذ تقدم المنطقة تجربة السفر عبر الزمن، تحت اسم "فعالية عالم الديناصورات"، التي تحاكي في تجربتها أفلام "JURASSIC PARK"، إذ تنقل زوّارها طيلة ساعة كاملة عبر رحلة تتسع لـ35 زائرًا، تجوب تضاريس متنوعة لرؤية مراحل نمو الديناصورات من الصغر حتى تصبح كائنات ضخمة ومهيبة، وسط مؤثرات واقعية تعكس البيئة الأصلية لتلك الحيوانات.

وتتيح تلك التجارب التفاعلية فرصة أخذ صور تذكارية تُطبع في اللحظة نفسها، إضافة إلى توفر متاجر لشراء بعض الهدايا التي تخلّد ذكراها لدى زوار موسم الرياض.