شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة حفر الباطن» تجري 143 ألف فحصاً مخبرياً خلال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - عدد فحوصات كورونا بلغت 62,359 فحصاً

- تنفيذ 14 حملة للتبرع بالدم وبلغ عدد المتبرعين فيها 6,362 متبرعاً

قدمت صحة حفر الباطن خلال العام الماضي 2021م، خدماتها التشخيصية والفحوصات المخبرية لمستفيديها، التي بلغت 143,780 فحصاً مخبرياً من خلال المختبر الإقليمي، و69,260 فحصاً ببنك الدم المركزي، وبلغ عدد فحوصات كورونا 62,359 فحصاً، فيما نفذت 14 حملة للتبرع بالدم، بلغ عدد المتبرعين فيها 6,362 متبرعاً.

وأشارت إلى أن هذه الفحوصات شملت الفحوصات الكيميائية وأبحاث الدم والهرمونات والفيروسات والميكروبات وتشريح الأنسجة والفحوصات المناعية، إضافة إلى الخدمات الطبية التي تقدمها للمستفيدين، كالفحوصات المخبرية والبرامج التثقيفية لتوعيتهم بأهمية هذه الفحوصات في الكشف عن الفيروسات والميكروبات المختلفة كتقييم الحالة الصحية للفرد.