شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاف طارئ وتحصينات.. 6 إجراءات وقائية للمسافرين بمطار الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح التجمع الصحي بالشرقية، أنه يشارك بفريق في مركز المراقبة الصحية بمطار الملك فهد الدولي، لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والبروتوكولات حسب هيئة الصحة العامة «وقاية»، واللوائح الصحية الدولية.

وبيَّن لـ«اليوم»، أن الإجراءات التي يقدمها تشمل الوسائل التشخيصية والعناية السريعة للحالات المرضية للمسافرين، إضافة إلى نقل الحالات المرضية، التي تستدعي التدخل الإسعافي إلى أقرب مستشفى.

وأضاف إن الخدمات، التي يشارك بها التجمع تشمل تطعيم القادمين من الدول الموبوءة، إلى جانب الفرز البصري لجميع القادمين، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية.

الجرعة المعززة

وذكر التجمع أن الإجراءات تشمل أيضا تطعيم الجرعة الثالثة لمَن لم يستطع الحصول عليها قبل مغادرة المملكة، وقد مضى على آخر جرعة 8 أشهر، مشيرا إلى وجود غرفة عزل مجهزة و6 كاميرات حرارية لعملية الفرز البصري للقادمين من الخارج.

إجراءات السفر

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد أصدرت الأحد الماضي، تعميماً لجميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بما يشمل الطيران الخاص، بشأن تحديث إجراءات السفر من وإلى المملكة.

ونص التعميم على التأكد من تلقي المواطنين المغادرين إلى خارج المملكة الجرعة التنشيطية «الثالثة» من لقاح كورونا، لمَن أمضى 3 أشهر من وقت تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا».

وأوضحت الهيئة أنه يجب التأكد من أن جميع القادمين إلى المملكة يحملون شهادة سلبية لفحص «PCR» معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا، لعينة أخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة، بغض النظر عن حالة تحصينهم، ويشمل ذلك المواطنين، ويستثنى من ذلك مَن هم أقل من 8 سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

المسحة الإيجابيةوأشارت إلى أنه يسمح للمواطن، الذي تظهر نتيجة فحص إصابته بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة بعد مضي مدة 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمَن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، أو 10 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمَن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، دون الحاجة لإعادة الفحص.

مستجدات الفيروسإلى ذلك، سجلت وزارة الصحة، أمس، 2866 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 3379 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 1052 حالة، إضافة إلى تسجيل 3 وفيات. وبيّنت إحصائية الوزارة، أمس، أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 722002 إصابة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 681711 حالة، بينما بلغت الحالات النشطة 31326، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8965 حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

تطعيم القادمين من الدول الموبوءة.. وإعطاء «التنشيطية» للمستحقين

غرفة عزل مجهزة.. و6 كاميرات حرارية للفرز البصري