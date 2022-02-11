شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 35 بائعا متجولا ومصادرة 2.5 طن خضار وفواكه بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت بلدية محافظة الجبيل 35 بائعا جائلا خلال جولاتها الميدانية على الباعة المتجولين في الشوارع العامة وأمام المساجد، ما أسفر عن مصادرة خضار وفواكه يتم عرضها بطريقة مخالفة، وتم تسليمها للجمعية الخيرية بالجبيل.

وأوضحت البلدية أن ذلك جاء في إطار حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لدعم الجهود المبذولة في متابعة وضبط الباعة المتجولين المخالفين، والحد من ظاهرة افتراش الأرصفة، وجرى التعامل معهم وفق الأنظمة والتعليمات البلدية.

وأكدت البلدية استمرارها في الحملات المفاجئة والمكثفة لمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين، ومسح كامل المناطق بالمحافظة على مدار الساعة، ما أسفر عن ضبط ومصادرة 2500 كجم من الخضراوات والفواكه، والتصدي للتجاوزات والمخالفات وحماية المستهلك من البضائع المخالفة وغير النظامية، وتوفير السلامة الغذائية.

وبينت أن انتشار هذه الظاهرة يسبب إرباكا في حركة السير أمام إشارات المرور وفي الشوارع العامة، وكذلك تفشي الأمراض نتيجة بيع الفواكه والخضار المكشوفة التي تفتقر إلى الضمانات الصحية المطلوبة.

من جهته، قال رئيس بلدية محافظة الجبيل م. فارس آل عريج: إن جهود الحملة تركز على رفع الافتراش عن الأرصفة المحاذية لشارع المدينة المنورة بالمنطقة المركزية وبعض الشوارع المحيطة التي تستغلها العمالة المخالفة في عرض بضائعها، ونتج عنها رفع كميات من المتروكات المتنوعة وضبط أكثر من 35 بائعا متجولا، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن البلدية لا تألو جهدا في متابعة وضبط مراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة، ومنع الباعة المتجولين من افتراش الطرقات والساحات العامة، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت عالية الحساسية.

وحث المواطنين والمقيمين على عدم التعامل معهم، وأن يشاركوا البلدية حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة؛ حفاظا على صحتهم وسلامتهم، والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية عبر مركز البلاغات «940».