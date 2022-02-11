شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح طريق «حرض - الخرج».. وحواجز على «الجبيل - الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهى فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، من إصلاح 7 كيلو مترات، ضمن 14 كيلو مترا من طريق «حرض - الخرج»، وذلك ضمن أعمال الصيانة الوقائية.

وكثف الفرع أعماله في مسح أحرام طريق «حفر الباطن - الدمام»، ضمن أعمال الصيانة الدورية، إضافة إلى العمل على تركيب الحواجز المعدنية على تقاطع طريق «الجبيل - الدمام» مع الشارع الخامس عشر بسيهات؛ لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق.

وكان الفرع قد انتهى من أعمال إصلاح فواصل التمدد لجسر الإسكان باتجاه الدمام، وتم فتح حركة السير، وذلك بعد إغلاق استمر 15 يوما.

جاء ذلك بعدما طالب مواطنون بسرعة إنجاز مشروع إصلاحات الفواصل، موضحين أن إغلاق الجسر تسبب في ازدحامات مرورية كثيفة، خاصة في أوقات الذروة، واقترحوا إيجاد طرق بديلة متعددة للإسهام في تقليل الازدحامات، إضافة إلى ضرورة إعادة هيكلة طريق الملك فهد، وفتح مسارات متعددة، لحل مشكلة الازدحامات.

وأوضحوا أن إغلاق الجسر للصيانة تسبب في صعوبة الحركة المرورية، وازدحامات كثيفة، مطالبا باقتراح طرق بديلة، حتى تكون هناك انسيابية في الحركة المرورية، مشيرين إلى معاناتهم في هذا الطريق، خاصة أوقات الذروة، وكذلك نهاية الأسبوع، والازدحامات لساعات طويلة، إضافة إلى الحوادث المرورية.