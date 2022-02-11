شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر دولي لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم جامعة الملك فيصل المؤتمر الدولي الأول للأمن الغذائي والاستدامة البيئية، تحت رعاية وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، في الفترة 4 - 6 شعبان 1443هـ، بمقر الجامعة في الأحساء، بالتعاون مع شريكيها الإستراتيجيين وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو».

وأوضح رئيس الجامعة د. محمد العوهلي، أن هذا المؤتمر يأتي في ضوء مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - من أجل استدامة البيئة، ومن منطلق هوية جامعة الملك فيصل المؤسسية الرامية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

وأضاف: يأتي ذلك بهدف دراسة واقع الأمن الغذائي الوطني والعربي، وتحدياته وسبل تجاوزه، وبناء إستراتيجيات وسياسات مستقبلية تسهم في تنميته، وتحقق الاستدامة البيئية، مثمنا لوزير التعليم د. حمد آل الشيخ رعايته ودعمه الكبير لهذا المؤتمر.

وبيَّن أن الجامعة ستنظم يوم الأحد 12 رجب، لقاء تعريفيا بالمؤتمر، بمشاركة نائب وزير البيئة والمياه والزراعة م. منصور المشيطي، ومدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» د. محمد ولد أعمر، وذلك في تمام الساعة 11 صباحا وعبر منصة التواصل المرئي.

وتابع: سيتم خلال اللقاء تقديم عرض تقديمي حول المؤتمر، وتدشين الهوية البصرية، والموقع الإلكتروني، وذلك بحضور الإعلاميين والمهتمين بشؤون الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.