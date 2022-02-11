شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق مكتبة تاريخية بالخبر والان نبدء بالتفاصيل
وعلمت (اليوم) أن هناك إصابة واحدة وتم نقلها فورا إلى المستشفى، ولم يكن هناك أي محتجزين في المبنى. وأوضح «عبدالعزيز ناصر» أحد الموظفين بالمبنى، أن الحريق بدأ الساعة العاشرة والنصف أثناء وجودهم في مكاتبهم لأداء العمل، وبدأت الإنذارات بوجود حريق، وتم إخلاء المبنى فورا. وأضاف: باشر الدفاع المدني والجهات الأمنية الموقع، وتمت السيطرة على الحريق الذي تضرر خلاله 3 أدوار بالمبنى، وعدد من المركبات خارج المبنى، دون أي خسائر بشرية. كما علمت (اليوم) أن التحقيقات لا تزال جارية في أسباب الحريق، وسيتم إصدار بيان رسمي حول ذلك. يذكر أن المكتبة المحترقة هي مكتبة تاريخية ترتبط في ذهن الكثير من أبناء المنطقة الشرقية، كونها تخصصت في بيع كل الاحتياجات المدرسية، وعُرفت كذلك بين أكثر من جيل بصناعة الأعمال المدرسية كالأعمال الفنية، والمشاريع المتخصصة.