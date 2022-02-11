شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 135 مخالفة لـ«مكافحة الغش التجاري» بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حرر فرع وزارة التجارة بمحافظة الجبيل، 135 مخالفة، تضمنت مخالفات فورية لنظام مكافحة الغش التجاري، كعدم توفير وسيلة دفع إلكتروني، وعدم وجود بطاقة سعر على المنتج، واختلاف سعر الرف عن صندوق المحاسبة، ومخالفة لنظام السجل التجاري، ومخالفة لنظام تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية.

ترحيل المخالفين

وأشار مدير مكتب التجارة بالجبيل حسين الهاجري إلى تحرير 77 مخالفة لنظام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، و34 مخالفة و13 إنذارًا لنظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و11 مخالفة لنظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و 4 ترحيلات لمخالفي نظام الإقامة من قبل شرطة محافظة الجبيل، و3 مخالفات من قبل مراقبي الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، وذلك في 414 زيارة.

جولات تفتيشية

جاء ذلك ضمن الجولات التفتيشية، التي نفذها فرع وزارة التجارة، ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، بمشاركة عدة جهات حكومية، ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بالتعاون مع شرطة محافظة الجبيل، ومراقبي الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، على عدة منشآت، شملت أهم الشوارع التجارية والمجمعات التجارية بالجبيل، وصناعية العريفي، وسوق النفع العام.

إحالة للنيابة

من ناحيته، أكد مدير الرقابة والتفتيش بمكتب التجارة بالجبيل حسين الشاخوري أنه تم خلال هذه الحملة إغلاق 5 محلات تجارية بسبب هروب العمالة، أو عدم وجود الأوراق الثبوتية للمنشأة، واستدعاء 11 منشأة تجارية لمراجعة فرع وزارة التجارة بالجبيل؛ لاستكمال الإجراءات النظامية لوجود شبهة تستر تجاري، ليتم رفعها إلى اللجنة المختصة، ثم إحالتها للنيابة العامة، وبعد ذلك للمحكمة الجزائية لإصدار حكم الإدانة بجريمة التستر التجاري أو عدمه.

عقوبة التستر

وأضاف الشاخوري: عقوبات جريمة التستر التجاري تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، مع ترحيل الأجنبي خارج المملكة، وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، وإغلاق المنشأة التجارية، وعدم السماح للسعودي بممارسة نفس النشاط.