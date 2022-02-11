شكرا لقرائتكم خبر عن فرضية «مواد مشتعلة» في مستشفى بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، خطة فرضية «مواد مشتعلة» في أحد المستشفيات الخاصة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة؛ للتأكد من الاستعداد والجاهزية فور وقوع الحدث.

وأوضحت صحة الأحساء أن النشاط البدني يحد من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية وداء السكري، ومختلف أنواع السرطانات، بما في ذلك سرطان الثدي والقولون.

وكثفت الصحة الجولات الميدانية لرصد السلوكيات الخاطئة والتحقق من حالة التحصين، حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وأشارت إلى ضرورة متابعة حملة «اعرف أرقامك»، عبر تطبيق «صحتي» بكل يسر وسهولة، والتي تشمل معدل الضغط، وقياس السكري، وقياس محيط الخصر، ورقم كتلة الجسم.