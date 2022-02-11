شكرا لقرائتكم خبر عن «مكانة السمع والطاعة في الإسلام».. لقاء علمي لمنسوبي «الأمر بالمعروف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقاءً علميًا لمنسوبي فرعها بالمنطقة الشرقية، في مقر غرفة الشرقية بقاعة القصيبي، بعنوان «مكانة السمع والطاعة في شريعة الإسلام»، ألقاه الشيخ محمد الهاجري، بمشاركة مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي.

وتحدث الشيخ الهاجري عن أهمية فهم منهج السلف الصالح في السمع والطاعة ومكانتها في شريعة الإسلام، مبينًا المكانة الشرعية لولي الأمر، وضرورة الالتزام بعقيدة السلف الصالح في السمع والطاعة.

وحذر من منهج الخوارج والمبتدعة، وأن محبة الوطن والاجتماع على طاعة ولاة الأمر وعلمائه من الدين، مؤكدًا وجوب رد الشبهات التي قد تطرح حول هذا الأصل، وأهمية الرجوع لأقوال السلف الصالح وفهم النصوص الشرعية بفهمهم والحذر من أصحاب البدع والأفكار الخارجية.

وبين الشيخ الثبيتي أن هذه اللقاءات تأتي ضمن توجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند.