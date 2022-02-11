شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «الشؤون البلدية» يطلع على تجربة الشرقية في خدمة المستفيدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير حرص الأمانة على الاهتمام بالعملاء، من خلال تقديم كافة الخدمات بكل يسر وسهولة، وأن الأمانة تحرص، من خلال مركز خدمة العملاء، على توفير كافة الخدمات للمستفيدين، والتيسير عليهم دون الحاجة للمراجعة أو الحضور.

وأشار خلال استقباله الوكيل المساعد لمسار تجربة العميل بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان م. طلال الخنيني، ومدير عام تجربة العميل بالوزارة م. ساري العميم، بحضور مدير عام إدارة تقنية المعلومات م. نائل الحقيل، ومدير الإدارة العامة لخدمة العملاء عبدالرحمن الرشيد، أمس، إلى دعم هذا المركز بكافة الإمكانيات، خاصة التقنية منها خدمة للمستفيدين.

وزار الوفد بعد ذلك مركز خدمة العملاء، واطلعوا على تجربة الأمانة في تسهيل الخدمات المقدمة للعملاء من خلال التواصل المباشر أو الخدمات الإلكترونية عبر وسائل الاتصال الحديثة وكذلك الرد على كافة الاستفسارات.