شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الموجهين الطلابيين على «الإرشاد وقت الأزمات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم المنطقة الشرقية، برنامجين لتدريب الموجهين الطلابيين، ونفذت برنامج تدريب متخصصا بعنوان «الإرشاد وقت الأزمات - إشراق» على مدى يومين تدريبيين، بهدف إكساب الموجهين الطلابيين المهارات اللازمة في التعامل مع الأزمات ومحاولة التخفيف من آثارها السلبية والنفسية على الطلبة ليصل الطالب لحالة من الاستقرار.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن البرنامج استهدف 46 موجها طلابيا في المرحلة الأولى حتى الوصول إلى جميع الموجهين الطلابيين في المنطقة، وإن البرنامج التدريبي تناول بطرق علمية التمييز بين الأزمة والمشكلة والصدمة والكارثة وما في حكمها وطرق معرفة آثارها وكيفية التعامل معها، لافتا إلى أن البرنامج يقدم للموجهين الطلابيين في المكاتب البعيدة بالتزامن على نظام البث المباشر.

وفي ذات السياق نفذت وحدة التوجيه والإرشاد بمكتب تعليم غرب الدمام برنامجا تدريبيا على أساليب تعديل السلوك ويستهدف الموجهين الطلابيين، وحضر البرنامج 17 موجهًا لتعريفهم بأهمية السلوك من حيث التعريف به وخصائص السلوك والتعامل مع السلوك السلبي وتنمية مهارات الموجه الطلابي في التعامل في المشاكل السلوكية من خلال عدة فنيات لتعديل السلوك مع ضرب أمثلة حية من واقع المدارس لمعالجة السلوكيات السلبية، كما يركز البرنامج على القيم وغرسها في نفوس الطلاب من خلال خطوات إجرائية وتطبيقية.