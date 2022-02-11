شكرا لقرائتكم خبر عن دورات لاستكشاف سوسة النخيل الحمراء بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت الدورات التوعوية والإرشادية عن الزراعة، التي نظمها قسم الصحة النباتية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن، أصحاب المزارع والمشاتل، وأيضًا طلاب المدارس، بهدف استكشاف سوسة النخيل الحمراء وطرق مكافحتها والوقاية منها والحث على دوام تنظيف وتكريب النخيل.

كما استهدفت الدورات إيجاد أفضل الطرق لاستغلال المساحات الخالية في المنزل؛ للزراعة المنزلية، واستغلال الأسطح لزراعة الخضراوات ونباتات الزينة، واستخدام المنظفات والمبيدات لمكافحة بعض الآفات الزراعية.

وتناولت الدورات الحث على الاهتمام بالزراعة، واستخدام بعض المخلفات والنفايات، مثل علب الكرتون الفارغة، وقشور البيض؛ للحصول على سماد منتج من الخضار خال من المبيدات ومتبقيات المبيدات، وآمن وصالح للاستهلاك الآدمي.

من ناحيته، أوضح مدير عام مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري أن مثل هذه الدورات التوعوية والتثقيفية تأتي حرصًا من الوزارة لتوعية المجتمع بما يخص المجال الزراعي وتوفير السلال الغذائية من أجل الحرص على الاكتفاء الغذائي، موضحًا أن باب المكتب مفتوح للشراكات، التي من شأنها التوعية والتثقيف.