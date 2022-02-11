شكرا لقرائتكم خبر عن ألف متطوع ومتطوعة يزينون 6 آلاف متر2 بالأشجار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة الدعم والمساندة وبالتعاون مع إدارة الحدائق والتجميل وفريق لنغرسها التطوعي مبادرات تطوعية تتمثل في زراعة نباتات وحوليات في مواقع متفرقة من مكة المكرمة. وأوضحت الأمانة أن هذه المبادرة جاءت امتدادا لعمليات التشجير وزراعة النباتات التي تقوم بها، لزيادة المسطحات الخضراء وتحسين البيئة من خلال تكثيف زراعة النباتات بمختلف أنواعها، وزراعة الزهور على امتداد الأرصفة والحدائق العامة، مشيرة إلى زراعة 60 ألف نبتة على مساحة إجمالية 6430م2، بمشاركة 1000 متطوع ومتطوعة مسجلين 2000 ساعة تطوعية. وأكدت الأمانة سعيها الدائم لتهيئة الحدائق والمتنزهات والميادين لمرتاديها من الأهالي والزوار، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء تحقيقا لمستهدفات برنامج «جودة الحياة» وتحسين المشهد البصري في العاصمة المقدسة.