شكرا لقرائتكم خبر عن 30 جلسة علمية لمستجدات الأمراض الطارئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم الجمعية السعودية لطب الطوارئ في الفترة من 12- 16 فبراير الجاري، مؤتمرها العلمي الدولي السابع في مدينة الرياض، تحت رعاية وزير الصحة فهد الجلاجل.

ويضم المؤتمر 30 جلسة علمية عن المستجدات في علاج وتشخيص الأمراض الطارئة وإدارة وتطوير جودة الخدمات الطبية والعناية الطبية الحرجة والإصابات والحوادث والتشخيص باستخدام الأشعة والطوارئ القلبية وطب السموم وطوارئ الأطفال والخدمات الإسعافية الطارئة.

كما يتضمن المؤتمر جلسات نقاش حول الجديد في أبحاث طب الطوارئ واستخدام التقنية الحديثة في طب الطوارئ ومسابقة للملصقات البحثية في تخصص طب الطوارئ، بحضور 1000 ممارس صحي، و100 متحدث دولي ومحلي من دول شمال أمريكا والخليج العربي، كما يتخلله سباق جري لمسافة 5 كيلو مترات.

كما يشمل المؤتمر 12 ورشة عمل في مجالات المحاكاة السريرية للإصابات والحوادث والتنفس الصناعي والأشعة الصوتية للطوارئ ومهارات التدريب الطبي والترحيل الطبي لمقدمي الخدمات الإسعافية والإنعاش للأطفال وأخرى لممرضي أقسام الطوارئ إلى جانب قراءة تخطيط القلب الأساسية والمتقدمة. يذكر أن المؤتمر جرى اعتماده من هيئة التخصصات الصحية بـ 23 ساعة تعليم طبي مستمر.