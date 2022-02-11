شكرا لقرائتكم خبر عن 1063 جولة تغلق 3 منشآت وتضبط 73 مخالفة احترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول، 1063 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 3 منشآت مخالفة، وضبط 73 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق «توكلنا».

وأشارت إلى أن مركز البلاغات بالأمانة «940» تلقى 13 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق «توكلنا»، داعية الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية والمخالفات البلدية لمعالجتها.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة «ممتثل» بجميع مدن ومحافظات المنطقة.