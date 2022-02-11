شكرا لقرائتكم خبر عن آمنون ومطمئنون.. أهالي أبها: «هجمات خائبة» لا تزيدنا إلا تماسكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مواطنون بمدينة أبها أن استهداف الحوثي المدعوم من إيران للمدنيين، محاولات خائبة، لن تزعزع أمن المملكة، مؤكدين أن سكان مدينة أبها لم يعلموا عن الاستهداف إلا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، دون أن يشعروا بأي آثار أو مخاوف، نتيجة الإجراءات القوية التي تتخذها الدفاعات الجوية السعودية لحماية أمن المدنيين والأعيان المدنية ضد الإرهاب الحوثي.

حركة طبيعية

وذكر موسى القحطاني أنه لم يشعر بأي آثار للاستهداف وإنما علم عنه عن طريق أحد أصدقائه، مؤكدا أن الحركة في مدينة أبها وما جاورها تسير طبيعية، كما أن الحركة في مطار أبها سلسة ولم تتأثر بهذه الاستهدافات الفاشلة.

وأشار إلى أن قوات الدفاع السعودي، لديها القدرة الكافية لردع الحوثي، وحققت نتائج قوية للغاية في تدمير مواقع الأسلحة الحوثية خلال الفترة الماضية.

تنظيم مميز

وبين وليد القحطاني أن مطار أبها يتمتع بحركة طبيعية، وتنظيم متميز من قبل جميع المسؤولين والجهات الأمنية بالمطار، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وذلك للحفاظ على صحة جميع المسافرين، وأشاد بجهود قوات التحالف في الاعتراض لجميع مَنْ يحاول زعزعة الأمن بالمملكة، مبينًا أن جميع خطط الأعداء تبوء بالفشل، بفضل جهود أبطال قوات التحالف، والاستعدادية التامة للتصدي لهذه الهجمات الغاشمة.

هجمات فاشلة

وبيَّن أن المطار يتمتع بالأمان، ولا يوجد أي شيء يربك المسافرين، إضافة إلى أن الرحلات تسير بشكل سلس وسليم وفق الجدولة المقررة لها، وأكد أن أبطال قوات التحالف أثبتوا جهودهم في التصدي للهجمات الحوثية، وأن هذه الهجمات دائما تنتهي بفشلها، ويعود الفضل إلى أبطال قوات التحالف، الذين أثبتوا قوتهم وجهودهم في الحفاظ على استقرار الأمن بالمملكة، وأضاف: إنه يجب على جميع المواطنين التعاون مع الجهات الأمنية والحذر من نشر الشائعات.

لم نشعر بالحادث.. والحياة تسير بشكل طبيعي

أبطال التحالف أثبتوا قدرتهم على مواجهة أي عدوان