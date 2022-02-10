شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش التطورات الإقليمية والدولية مع نظيره الغيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الأفريقي والغينيِّين بالخارج في جمهورية غينيا الدكتور موريساندا كوياتي.

وثمّن سموه خلال الاتصال ما أبداه من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.