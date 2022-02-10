شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يؤكد موقفه الثابت والداعم للمملكة ضد مليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت اليمن، عن إدانتها بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة مسيرة ملغومة تجاه مطار أبها الدولي، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين العاملين في المطار والمسافرين من جنسيات مختلفة.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، في بيان: إن هذه المحاولة العدائية الإرهابية لاستهداف مطار مدني ومحمي بموجب القانون الدولي الإنساني تمثل جريمة حرب، وتؤكد نهج الميليشيا الإجرامي، وانتهاكهاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وشددت على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته، واتخاذ موقف حازم تجاه استمرار تلك التصرفات العبثية والإرهابية التي تقوم بها ميليشيات النظام الإيراني في المنطقة، وأن يقوم بتصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية.

وجدّد البيان، موقف اليمن الثابت والداعم للمملكة وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها وحماية منشآتها الحيوية، فيما أشاد البيان بكفاءة ويقظة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة المسيّرة وتدميرها.