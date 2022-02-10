إغلاق مداخل صناعية طريف القديمة بالحواجز الخرسانة

إغلاق جزئي
وقالت بلدية طريف من خلال حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن اللجنة المشتركة المشكلة لإغلاق الصناعية تغلق مداخل الصناعية القديمة بالحواجز الخرسانية لمنع الدخول والسماح فقط بخروج المركبات من الصناعية تمهيداً لإغلاقها بشكل نهائي.
متابعة
وكانت قد تابعت «دوت الخليج»، مراحل المهلة التي كانت توجهها بلدية طريف لملاك الصناعيات لإخلاء الورش، إذ بعد يوم من نشر «دوت الخليج» خبرا بعنوان «التعويضات تؤخر نقل صناعية طريف» في تاربخ 16 يناير الماضي، أمهلت بلدية طريف، في اليوم التالي، أصحاب ورش الصناعية القديمة بالمحافظة 5 أيام فقط للانتقال إلى الموقع الجديد، تمهيداً لإزالته لاحقاً، بعد أن وضعت وقتها ملصقات تنبيه على مداخل الورش الصناعية بطريف قالت فيها «تبلغكم بلدية محافظة طريف بأن عليكم الانتقال لموقعكم الجديد، بمخطط الصناعية الجديد خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخه. وأضافت كما يلزمكم إخلاء الموقع الحالي وتسليمه للبلدية خلال مدة عشرة أيام من تاريخه تمهيداً لإزالته».
تبرير
وكان أرجعت بلدية طريف سبب التأخير في نقل الصناعية القديمة بطريف إلى موقعها الجديد إلى وجود عدد من المستثمرين بمخطط الصناعية القديم لم يتم تعويضهم سابقاً، وتم، مؤخراً، تعويضهم وإمهالهم فترة للإنشاء حسب العقود المبرمة.
مخطط جديد
يذكر أن صناعية طريف الجديدة خالية من العمل منذ 4 سنوات، وعلى الرغم من الانتهاء من البنية التحتية من شوارع وإنارة ومحلات في صناعية طريف الجديدة الواقعة على طريق طريف -القريات، وهي المواعيد ذاتها التي كان يطلقها الرئيسان السابقان للبلدية من دون أن تنفذ لاحقا.
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