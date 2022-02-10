اتفاقية تعاون بين التواصل الحكومي وقسم الإعلام بجامعة الملك سعود

وقعت وزارة الإعلام ممثلةً بمركز التواصل الحكومي اتفاقية تعاون مشترك اليوم، مع جامعة الملك سعود ممثلةً بقسم الإعلام بكلية الآداب؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والمهني في المجال الإعلامي، وتبادل الخبرات في تطوير المبادرات والمشروعات والبرامج الإعلامية.

ومثل الجانبان خلال التوقيع صاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد عميد كلية الآداب بجامعة الملك سعود، ووكيل وزارة الإعلام للتواصل المتحدث الرسمي المشرف العام على مركز التواصل الحكومي الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث.

وتضمنت الاتفاقية إتاحة الفرصة لمجموعة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الدراسات العليا بقسم الإعلام لإجراء الدراسات والأبحاث، والمشاركة في البرامج والأنشطة والورش المهنية، التي ينفذها المركز، وتطوير نجاح برنامج التدريب التعاوني لطلاب وطالبات قسم الإعلام في مركز التواصل الحكومي وتعزيزه.

وأكد وكيل وزارة الإعلام للتواصل أهمية التعاون مع قسم الإعلام بكلية الآداب في جامعة الملك سعود، موضحًا أن لهذه الاتفاقية أهدافًا محددة، ومستهدفات تدريجية، مبينًا أنه سبق لأكثر من 22 طالبًا وطالبة من القسم التدرب في المركز.

وشدَّد على أن الاتفاقية تعكس عمق العلاقة ومتانتها بين مركز التواصل الحكومي وقسم الإعلام بجامعة الملك سعود، وأن المركز يطمح من خلالها إلى تحقيق مزيد من النجاحات، التي تنعكس على مستوى الإعلام وصناعته.

من جانبها، أكدت رئيس قسم الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتورة عهود الشهيل، أن الاتفاقية تمثل شراكة حقيقية تدعم صناعة الإعلام في المملكة، مبينةً أن الاتفاقية ستمكن الكلية من التواصل الفعال، وربط المجال العلمي الأكاديمي بالمجال العملي الإعلامي، من خلال تبادل الخبرات، وتحقيق الأهداف المشتركة، والإسهام في الحلول اللازمة للتحديات المستقبلية، في سبيل تحسين الأداء، وتطوير جودة الرسالة الاتصالية.

يذكر أن مركز التواصل الحكومي قدم عددًا من المشروعات في عام 2021، بالتنسيق مع أكثر من 160 جهازًا حكوميًا، منها تنظيم المؤتمرات الصحفية، وإنتاج الإصدارات، وإنشاء غرف العمليات الإعلامية وإدارتها، وتأسيس منصات الإعلام الرقمي، وإعداد الهويات الوطنية، وإنتاج القصص الإنسانية المؤثرة، وبثها على منصات مركز التواصل الحكومي.