النعيرية ثالث محافظة على مستوى المملكة بلا إشارات مرورية

تكللت جهود إدارة مرور النعيرية بالتعاون مع البلدية من الانتهاء من اقتلاع اخر إشارة مرورية بالمحافظة، وتم استبدالها بدوارات سهلت الحركة المرورية وزادت المدينة جمالا لتحسين المنظر الحضري بالمحافظة.

وذكر مصدر بالمرور أن هناك جهودا بذلت من إدارة مرور النعيرية ممثلا في مدير مرور النعيرية المقدم نايف فهد الشمري وزملائه، بالتعاون مع بلدية المحافظة حتى تم إنجاز هذا العمل، وأصبحت النعيرية بلا إشارات، مما أسهم في انسيابية الحركة المرورية وانعدمت الاختناقات المرورية. عدد من السكان ومستخدمي الطرق بالنعيرية أشادوا بهذه الخطوة، وتمنوا أن تحذو باقي مدن المملكة حذوها، خاصة أن هناك مدنا نجد بها إشارات مرورية متقاربة في كل شوارعها، وهذا المشروع المروري الهام بالنعيرية يعتبر من الأمور القليلة في المملكة وعلى مستوى العالم، ونفذت الدوارات بشكل مميز روعي فيها الشكل الجمالي والسلامة المرورية.

وبشهادة المرور فقد خفت السرعات العالية التي كانت تسجل في شوارع النعيرية، وقلت نسبة الحوادث بشكل كبير، كما أن الزحام تلاشى في المحافظة، ما تم إنجازه في النعيرية يعد مشروعا كبيرا ساهم ويسهم في خفض الحوادث وتفعيل جماليات المدينة وتحسين المنظر.

يذكر أن محافظة الخفجي كانت السباقة على مستوى المملكة كمدينة بلا إشارات منذ عام 2014 ثم تلتها دومة الجندل منذ عدة أشهر والنعيرية ثالثًا. فيما عالميا تعد مدينة تيمفو عاصمة دولة بوتان الواقعة في آسيا الجنوبية بلا إشارات مرور منذ عام 2012، حيث كانت أول تجربة بالعالم، وتوالت بعد ذلك بعض المدن القليلة حول العالم في تحويل مواقع الإشارات إلى ميادين وتقاطعات خالية من الإشارات.