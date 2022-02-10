تكريم الفائزين بجائزة الأمير تركي بن طلال بمحافظات تهامة

كرم محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح الفائزين والفائزات بجائزة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز للعلوم والتميز والإبداع على مستوى محافظات تهامة، والتي تنظمها وتشرف عليها اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة بالتعاون مع بلدية المجاردة، وجامعة الملك خالد فرع تهامة، وإدارة التعليم بمحافظة محايل، وإدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع.

بحضور وكيل المحافظة ورؤساء المراكز ومدراء الإدارات الحكومية ومشائخ وأعيان القبائل وجمع من الأهالي بمقر الجائزة في صالة المعارض في شارع الفن، حيث وصل للمرحلة النهائية أكثر من 50 طالبا وطالبة من التعليم العام والجامعي. تنافسوا على جوائز تجاوزت الـ100 ألف ريال برعاية من شركة أفلاك الوطنية لصاحبها أحمد بن ثالبة، حيث تم تحكيم الأعمال المشاركة من قبل دكاترة وأساتذة متخصصين في هذ المجال. وشاهد الحضور الأعمال المقدمة في المعرض، وشاهد الجميع عرض فقرة ومونتاج عن إستراتيجية قمم وشيم كاحتفاء بهذه الإستراتيجية، لاسيما وأن شعار مهرجان المجاردة لهذا العام يحمل مسمى قمم وشيم.

وتم استعراض مسيرة الجائزة منذ انطلاقتها من خلال مونتاج فيديو يحكي تفاصيل تلك المسيرة الملهمة لكل مبدع ومتميز، وتم تدشين موقع المرشد السياحي أحد الأعمال المشاركة في الجائزة، والتي شاركت به الطالبة أمجاد العمري، وذلك من خلال الشراكة المبرمة بين اللجنة الفرعية للتنمية السياحية بمحافظة المجاردة وبين كلية العلوم والآداب بالمجاردة للاستفادة من مشاريع التخرج للطالبات، وتم تكريم الفائزين والفائزات، وكذلك الجهات المشاركة والرعاة. وفي ختام الحفل أعلن راعي المسابقة رجل الأعمال أحمد بن ثالبة عن مضاعفة الجائزة في العام القادم إلى 200 ألف ريال.

وقد حقق الطالب عبدالله علي عبدالله العمري من مدرسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمركز خاط المركز الأول في المسابقة في مجال الذكاء الصناعي بمشروع الطاولة الذكية.