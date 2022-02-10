منشآت تطلق مسرعة أعمال التقنيات الواعدة

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" برنامج مسرعة التقنيات الواعدة الذي يستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التقنية الواعدة، مثل تقنيات التجارة الإلكترونية، والتقنيات المالية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات البرمجية، بهدف دعم المنشآت الناشئة في المجال الابتكاريّ وضخّ المزيد من المشاريع الابتكارية في الاقتصاد الوطني.

ويسعى البرنامج إلى دعم المنشآت المشاركة، وتأسيسها على أسسٍ سليمة، تعزز من إمكانيات نجاحها في السوق السعودي، من خلال ربط أصحاب الشركات الناشئة بالمتخصصين من ذوي الخبرة العالية في المجال، وتوفير فرص الاستثمار في تلك الشركات، مع تقديم برامج تدريبية وحزم استشارية وموارد متنوعة في المجال لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم الرياديّة.

كما يهدف البرنامج إلى توفير العديد من الفرص الوظيفية والاستثمارية في السوق السعودي وفقًا لرؤية 2030 في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تحويل المملكة إلى وجهةٍ للابتكار في مجال التقنيات الواعدة، وتنمية الاقتصاد الوطني عن طريق زيادة إسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.

وستحصل المنشآت المشاركة خلال البرنامج الذي سيستمرّ لمدة 12 أسبوعاً، على معسكر تدريبي مكثف في مجال البيانات وكيفية الاستفادة منها، وتقديم العديد من الورش والحِزم الإرشادية والمنح التمويلية، إضافة إلى باقة من الخدمات لإكسابهم المهارات اللازمة بتوجيه من الخبراء المتخصصين في المجال، كما سيحظى خريجو البرنامج بخدماتٍ تمويلية من خلال ربطهم بالجهات الحكومية والخاصة، والمتابع خلال سير تقدمهم لفترة ما بعد التخرج.

وحددت "منشآت" شهر فبراير الحالي كبدايةٍ للتسجيل في البرنامج، كما تدعو جميع المنشآت ممن تنطبق عليها الشروط إلى المسارعة في التسجيل عبر الرابط

https://www.monshaat.gov.sa/node/8956، واغتنام الفرص التي توفرها مسرّعة التقنيات الواعدة للاستفادة منها في تعزيز أدوارهم الرياديّة ووضعهم في مصافّ المنشآت الوطنية الابتكارية.