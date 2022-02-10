شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يثمّن دعم جزر القمر للمملكة في استضافة إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بوزير الشؤون الخارجية في جزر القمر ظاهر ذو الكمال.

وثمن سموه خلال الاتصال ما أبداه من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة، استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.