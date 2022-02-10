شكرا لقرائتكم خبر عن «داخلية العرب»: مليشيا الحوثي تمعن في تجاوزاتها ونهجها العدائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مطار أبها الدولي بطائرة مسيّرة، اعترضتها الدفاعات الجوية السعودية.

وأكدت في بيان: "أن هذا العمل الإرهابي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وجريمة حرب توجب المساءلة عنها، ودليلاً ناصعاً على إمعان هذه الميليشيا في تجاوزاتها ونهجها العدائي، ورفضها المستمر للانصياع لدعوات السلام والجهود المبذولة للتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة اليمنية.

وجدّدت تضامنها الكامل مع المملكة ومساندتها المطلقة لكل الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات الإرهابية والدفاع عن أمنها وحماية منشآتها وأعيانها المدنية ومواطنيها والمقيمين فيها.

وأشادت بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في مجابهة تلك التهديدات، والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف أراضي المملكة وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.