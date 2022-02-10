شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: محاولة الميليشيا استهداف مطار أبها "عمل إرهابي جبان" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيّرة، اعترضتها الدفاعات الجوية السعودية.

وعدَّت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن محاولة استهداف المطار وما نتج عن ذلك من إصابة عدد من المدنيين عملٌ إرهابيٌ جبانٌ وجريمةُ حرب تتطلب رداً رادعاً لكل ما يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين، وتستدعي من المجتمع دعم الإجراءات والتدابير التي يتخذها التحالف العربي، بقيادة المملكة؛ لوقف استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الأعيان المدنية، وردع تهديداتهم دول المنطقة.

وجدَّدت تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف في صف واحد معها ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أنّ أمن الإمارات وأمن المملكة كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه الإمارات تهديداً لها.