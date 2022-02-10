شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع وزير خارجية سلوفينيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير خارجية سلوفينيا الدكتور أنزي لوغار.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو وزير الخارجية ووزير خارجية سلوفينيا بتوصّل البلدين إلى اتفاق على توقيع الاتفاقية العامة للتعاون بين البلدين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا، السفير المعتمد لدى جمهورية سلوفينيا "غير مقيم"، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.