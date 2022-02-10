«هيئة الأزياء» تواجه تحديات العلامات التجارية بـ3 حلول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقامت هيئة الأزياء أمس لقاء افتراضيا مفتوحا للعلامات التجارية في عالم الأزياء لبحث التحديات في القطاع واتخاذ ما يلزم عبر محورين هما: التحديات التي تواجه القطاعات التجارية في قطاع الأزياء، واقتراح حلول لمواجهة التحديات.

وتسعى «الهيئة» لتحقيق 3 أهداف هامة كحلول تصب كلها في تطوير القطاع ومواجهة التحديات المستقبلية.

وكانت هيئة الأزياء التقت أخيرا بالمستثمرين والمهتمين بالاستثمار في صناعة الأزياء والمنسوجات للخروج بمحاور ثرية تخدم القطاع، حيث التقى الرئيس التنفيذي للهيئة بالمستثمرين في إطار اللقاءات المفتوحة بهدف تعزيز التواصل مع أصحاب العلاقة.

وتناول اللقاء استعراض رؤية هيئة الأزياء واستراتيجيتها، ومناقشة التحديات في الاستثمار والتشغيل، بالإضافة إلى مناقشة الفرص والحلول، والتأكيد على قوة قطاع الأزياء كمصدر اقتصادي لتنمية الإيرادات غير النفطية.

وتسعى هيئة الأزياء إلى الارتقاء بقطاع الأزياء في المملكة من خلال الثقافة، وبالتالي تعزيز التراث والهوية الوطنيين بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات العالمية وتحقيق الأثر في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تمكين وتطوير قطاع الأزياء وتحقيق ازدهاره؛ ليكون مستداما وجامعا ومتكاملا في مختلف مراحل سلسلة القيمة، وتعزيز المواهب والخبرات والكفاءات المحلية.

أهداف اللقاء الافتراضي:

استشراف البرامج المستقبلية لتطوير البنية التحتية لقطاع الأزياء.

معرفة التحديات التي تواجه العلامات التجارية في القطاع.

اتخاذ ما يلزم لتحسين البنية التحتية في مجال تصميم الأزياء