خادم الحرمين يدعو لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة، مؤكدا حرص المملكة على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.

وأكد خادم الحرمين على أهمية استمرار وتعزيز التعاون الأمني المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، مثمنا ما أبداه الرئيس الأمريكي من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها وبموقف الولايات المتحدة الأمريكية بوقوفها إلى جانب المملكة وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.

وأشار الملك سلمان، خلال تلقيه اتصالا هاتفيًا من الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إلى دعم المملكة جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وعلى ضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرع إيران في المنطقة، ومؤكدا في الوقت نفسه حرص المملكة على نزع كافة أسباب التصعيد في المنطقة ومواصلة الحوار.

كما أعرب خادم الحرمين عن حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني، مشيرا إلى جهود المملكة المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار اليمن.

وفيما يتعلق بالطاقة وأسواق البترول، أكد خادم الحرمين على أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوها بدور اتفاق أوبك بلس التاريخي في ذلك، وأهمية المحافظة عليه. وجرى خلال الاتصال، التأكيد على العلاقة الاستراتيجية التاريخية التي تربط المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وعلى أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.