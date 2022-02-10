«النيابة» تعيد طالبا لدراسته الجامعية بعد طي قيده

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت نيابة الرقابة والتفتيش على السجون وأماكن التوقيف في إحدى النيابات العامة بالمنطقة الشرقية طالبا موقوفا لمقاعد الدراسة الجامعية من جديد بعد طي قيده بسبب تغيبه عن حضور الاختبارات الدراسية للفصل الدراسي الماضي.

وكانت نيابة الرقابة تلقت شكوى من والد أحد الموقوفين تتضمن تظلمه من قيام الجامعة بطي قيد ابنه الموقوف في قضية جنائية، لتخلفه عن حضور الاختبارات.

وقامت النيابة مباشرة ببحث الشكوى وعلى إثر ذلك تمت مخاطبة الجامعة للنظر في تمكين الموقوف من حقه النظامي في إكمال دراسته الجامعية، التي بدورها نظرت بشكل عاجل في هذا الطلب وتمت إعادته لمقاعد الدراسة.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التعليم يعد من الحقوق النظامية التي كفلتها الأنظمة والتعليمات للموقوفين والسجناء في المملكة، وفق ممارسات تعليمية متطورة تتم في سجون المملكة، بالتعاون مع وزارة التعليم بقسميها العام والجامعي إضافة إلى التأهيل والتدريب الذي يتم وفق ممارسات مهنية عالية.

إجراءات الرقابة والتفتيش على أماكن التوقيف:

