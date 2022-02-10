شكرا لقرائتكم خبر «البلديات»: رفع مستوى الشفافية لمساندة جهود الرقابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصلت وكالة البلديات تعزيز جهودها في تأصيل مبادرة «ممتثل 2» بهدف مساندة جهود الرقابة البلدية وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية للعاملين في المنشآت التجارية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا

وتعتمد المبادرة على تعزيز أوجه التعاون والتكامل وضم العناصر تحت شعار واحد من خلال دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال، ورفع مستوى الشفافية والامتثال للوائح والأنظمة البلدية من خلال تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، وإشراك المتطوعين في عملية التوعية بالحضور في الأماكن العامة لتوزيع الأقنعة الخاصة بالحملة، وتوعية الزائرين بأهمية الامتثال بمعايير الحماية للمحافظة على سلامة المجتمع، وكذلك التعريف ببرنامج الامتثال البلدي ومستهدفاته.

وتأتي في ظل الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والخاصة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال حملات التأثير والإشراك المجتمعي، التي تدعم الخطط والجهود لرفع مستوى وعي الأفراد والمجتمع، مشيرا إلى أن أهم الرسائل التي تحملها المبادرة هي الالتزام بالتدابير الوقائية، ولبس الكمامات، وغسل اليدين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.