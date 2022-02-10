إنجاز 96%.. نفق تحلية جدة يدخل الخدمة بعد شهرين

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والمشروع عبارة عن تنفيذ نفق على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز «التحلية» عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة (شرق – غرب) بطول 650م يتضمن مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين وكذلك تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي وتقليل أزمنة التأخير ومدى انعكاسه على زمن الرحلة، بجانب تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.
يذكر أن المشروع يأتي ضمن خطة الأمانة لتحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسة في أنحاء المحافظة، وسيضاف إلى منظومة مشروعات الجسور والأنفاق التي جرى تنفيذها خلال الأعوام الماضية وأسهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع.
نفق التحلية:
- 240 مليون ريال التكلفة الإجمالية
- 30 % نسبة إنجاز المرحلة الأخيرة
- 650 م طول النفق
- النفق يتضمن مسارين في كل اتجاه
- الانتهاء كاملا من النفق خلال شهرين
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