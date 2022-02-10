شكرا لقرائتكم خبر إنجاز 96%.. نفق تحلية جدة يدخل الخدمة بعد شهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت أمانة جدة 96% من نفق شارع التحلية، والذي بلغت تكلفته نحو 240 مليون ريال. وقال مدير الطرق والجسور في الأمانة المهندس صالح بخاري«إن هذا النفق يتميز بموقعه المتميز مقارنة بباقي الأنفاق، كما أنه يعد أول نفق بجدة مزود بأنظمة حريق، فضلا عن تزويده بالإضاءة الديكورية». وبين أن العمل في المشروع انجز بنسبة 96% و المرحلة الأخيرة تجاوزت 30 %، لافتا إلى الانتهاء من النفق كاملا خلال شهرين.

والمشروع عبارة عن تنفيذ نفق على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز «التحلية» عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة (شرق – غرب) بطول 650م يتضمن مسارين في كل اتجاه، ويهدف إلى استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب وتقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين وكذلك تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي وتقليل أزمنة التأخير ومدى انعكاسه على زمن الرحلة، بجانب تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة.

يذكر أن المشروع يأتي ضمن خطة الأمانة لتحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسة في أنحاء المحافظة، وسيضاف إلى منظومة مشروعات الجسور والأنفاق التي جرى تنفيذها خلال الأعوام الماضية وأسهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق ورفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع.

نفق التحلية:

