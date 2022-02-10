شكرا لقرائتكم خبر إغلاق محلات تبيع أغذية فاسدة في مكة المكرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمرارا في مكافحة البيع العشوائي والظواهر السلبية، نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات، حملة ميدانية على المنشآت الغذائية بالبلديات الفرعية، وذلك في إطار جهودها للتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت الأمانة أن الحملات الميدانية أسفرت عن ضبط منشأتين مخالفتين في منطقة بئر الغنم ببلدية العمرة يتم بداخلهما تخزين المواد الغذائية في بيئة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، مشيرة إلى مصادرة وإتلاف 450 كجم مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق المنشأتين فورا وإشعار الملاك بمراجعة البلدية لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المتبعة.

من جانب آخر، واصلت الفرق الرقابية ببلدية العتيبية الفرعية جولاتها الرقابية، على المنشآت التجارية، في نطاقها الإشرافي، وتم رصد العديد من المخالفات أبرزها تدني مستوى النظافة داخل بعض المنشآت وتداول المواد الغذائية بطرق غير صحية ومخالفات التجهيزات داخل المنشأة، واتخاذ اللازم وإغلاق المحلات التي تستوجب الإغلاق ومصادرة 498 كجم مواد غذائية فاسدة، وطبقت لائحة الجزاءات والمخالفات.

وصادرت بلدية المسفلة الفرعية طنين من الخضراوات والفواكه والمعلبات منتهية الصلاحية خلال الحملة المشتركة مع الإدارة العامة للنظافة بالتعاون مع الجهات الأمنية على المتاجر المتنقلة «الباعة الجائلين» في سوق الخالدية العشوائي، حيث جرى إتلاف المصادرات فورا في الموقع.