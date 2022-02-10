1000 متطوع يزرعون 60 ألف شجرة في مكة

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وأوضحت أن هذه المبادرة لزيادة المسطحات الخضراء وتحسين البيئة من خلال تكثيف زراعة النباتات بمختلف أنواعها، وزراعة الزهور على امتداد الأرصفة والحدائق العامة، مشيرة إلى زراعة 60 ألف نبتة على مساحة إجمالية 6430 م2، بمشاركة 1000 متطوع ومتطوعة مسجلين 2000 ساعة تطوعية.
وأكدت الأمانة سعيها الدائم لتهيئة الحدائق والمتنزهات والميادين لمرتاديها من الأهالي والزوار، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء، تحقيقا لمستهدفات برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد البصري في العاصمة المقدسة.
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