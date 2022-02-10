شكرا لقرائتكم خبر 1000 متطوع يزرعون 60 ألف شجرة في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - امتدادا لعمليات التشجير وزراعة النباتات، نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة الدعم والمساندة وبالتعاون مع إدارة الحدائق والتجميل وفريق لنغرسها التطوعي مبادرات تطوعية تتمثل في زراعة نباتات وحوليات في مواقع متفرقة من مكة المكرمة.

وأوضحت أن هذه المبادرة لزيادة المسطحات الخضراء وتحسين البيئة من خلال تكثيف زراعة النباتات بمختلف أنواعها، وزراعة الزهور على امتداد الأرصفة والحدائق العامة، مشيرة إلى زراعة 60 ألف نبتة على مساحة إجمالية 6430 م2، بمشاركة 1000 متطوع ومتطوعة مسجلين 2000 ساعة تطوعية.

وأكدت الأمانة سعيها الدائم لتهيئة الحدائق والمتنزهات والميادين لمرتاديها من الأهالي والزوار، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء، تحقيقا لمستهدفات برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد البصري في العاصمة المقدسة.