ضبط عمليات نصب واحتيال عبر الألعاب الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاحت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية بوافد يمارس النصب والاحتيال عبر الألعاب الالكترونية في الأحساء، وآخرين يروجان لإحدى المواد المخدرة في الخبر.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة الأحساء تمكنت من تحديد هوية وافد زائر من الجنسية السورية والقبض عليه، بعد تمكين شخص آخر من جنسيته خارج المملكة بالتواصل عبر شرائح اتصال محلية مع أشخاص يعرضون حسابات ألعاب الكترونية في أحد المواقع الالكترونية المخصصة لتسويق السلع، وإيهام ضحاياه بشرائها من خلال حوالات وهمية، وطلب الأرقام السرية لتلك الحسابات بعد وصول الحوالات الوهمية إلى هواتفهم، والاستيلاء عليها وبيعها، كما ضبطت بحوزته شرائح اتصال استخدمت في تنفيذ عمليات النصب والاحتيال، وأوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، مع إحالته إلى النيابة العامة.

وفي الخبر قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية إن شرطة المحافظة قبضت على مقيمين من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام الإقامة، لمحاولتهما ترويج 822 جراما من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.