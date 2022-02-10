5 مشاريع تتأهل للمرحلة الأخيرة لبرنامج الحلول الإبداعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» أمس 5 مشاريع متأهلة للمرحلة الأخيرة من بين 30 مشروعا لبرنامج «الحلول الإبداعية».

وأوضحت رئيسة قسم الإبداع والابتكار في المركز مزنة الزامل أن «إثراء» تواصل مع عدة مؤسسات وشركات لتبني هذه المشاريع، بهدف تحويلها إلى منتجات تطرح في الأسواق المحلية والعالمية، كما أعلن «إثراء» عن فتح باب التسجيل لبرنامج «الحلول الإبداعية» للعام الحالي تحت عنوان «حلول تفاعلية تقنية»، حيث يشمل البرنامج مسارات تدريبية خصصت للمرشحين، وصولا إلى المرحلة الأخيرة التي تستقطب الشركات ومؤسسات التمويل على الصعيدين المحلي

والدولي، وذلك تماشيا مع دور المركز المتمثل في دعم وتطوير صناعة المحتوى بحلول تقنية مستدامة.

فيما خصص المركز لجانا ومرشدين ومستشارين محليين وعالميين، إضافة إلى تجهيز مختبرات للواقع المعزز والواقع الممتد؛ استكمالا لدور «إثراء» في الدعم لكافة جوانب البرنامج، والذي يأتي تماشيا مع رؤيته القائمة على تطوير محتوى إبداعي مبتكر وتجارب وحلول إبداعية قابلة للتسويق، وتوفير بيئة محفزة تدعم نمو الاقتصاد الإبداعي في المملكة، وتسهم في تطوير المهارات المهنية الاحترافية للمتأهلين.

المشاريع المتأهلة:

