شكرا لقرائتكم خبر 5 مشاريع تتأهل للمرحلة الأخيرة لبرنامج الحلول الإبداعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت رئيسة قسم الإبداع والابتكار في المركز مزنة الزامل أن «إثراء» تواصل مع عدة مؤسسات وشركات لتبني هذه المشاريع، بهدف تحويلها إلى منتجات تطرح في الأسواق المحلية والعالمية، كما أعلن «إثراء» عن فتح باب التسجيل لبرنامج «الحلول الإبداعية» للعام الحالي تحت عنوان «حلول تفاعلية تقنية»، حيث يشمل البرنامج مسارات تدريبية خصصت للمرشحين، وصولا إلى المرحلة الأخيرة التي تستقطب الشركات ومؤسسات التمويل على الصعيدين المحلي
والدولي، وذلك تماشيا مع دور المركز المتمثل في دعم وتطوير صناعة المحتوى بحلول تقنية مستدامة.
فيما خصص المركز لجانا ومرشدين ومستشارين محليين وعالميين، إضافة إلى تجهيز مختبرات للواقع المعزز والواقع الممتد؛ استكمالا لدور «إثراء» في الدعم لكافة جوانب البرنامج، والذي يأتي تماشيا مع رؤيته القائمة على تطوير محتوى إبداعي مبتكر وتجارب وحلول إبداعية قابلة للتسويق، وتوفير بيئة محفزة تدعم نمو الاقتصاد الإبداعي في المملكة، وتسهم في تطوير المهارات المهنية الاحترافية للمتأهلين.
المشاريع المتأهلة:
- مشروع تاريخ العلماء القدامى
- رحلة استكشافية لانتشاء شعور هطول المطر
- مشروع القط العسيري
- توثيق تاريخ المملكة عبر لعبة تقنية
- مشروع تصميم رحلات استكشافية
كانت هذه تفاصيل خبر 5 مشاريع تتأهل للمرحلة الأخيرة لبرنامج الحلول الإبداعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.