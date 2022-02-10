شكرا لقرائتكم خبر اعتماد نهائي ومشروط لـ11مركزا صحيا بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل 11 مركزا صحيا تابعا للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير على الاعتماد النهائي والمشروط، وذلك من قبل المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي».

وأوضحت صحة عسير أن 6 مراكز حصلت على الاعتماد النهائي هي «مركز صحي يعرى، ومركز صحي وادي الخير، ومركز صحي بارق، ومركز صحي الريش، ومركز صحي النماص، ومركز صحي باحة ربيعة»، فيما بلغ عدد المراكز الصحية التي حصلت على الاعتماد المشروط خمسة مراكز صحية هي «مركز صحي الواديين، ومركز صحي الصمخية، ومركز صحي الشيق، ومركز صحي وسط أبها، ومركز صحي المجاردة».

يذكر أن جميع منشآت تقديم الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص بالمملكة ملزمة بالتقيد بالمعايير الوطنية التي يضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية والحصول على الاعتماد من خلال عملية التقييم المنصوص عليها من قبل المركز.