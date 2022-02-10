اختبار للتأكد من مهارات أصحاب المهن الحرفية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ المعهد الصناعي الثانوي بحفر الباطن بالتحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها، وذلك ضمن برنامج الاعتماد المهني. وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بالمعهد الصناعي الثانوي بحفر الباطن المهندس عبدالرحمن الحربي أن هذه الخطوة تهدف إلى خدمة المجتمع من ناحية التحقق من أن صاحب المهنة يمتلك المهارة اللازمة لأداء عمله، حيث يتم الاختبار للمتقدم بما يتناسب مع مهنته بالاختبارات العملية والنظرية المتوافقة مع تلك المهنة، مما يعطي الموثوقية العالية لمن يجتاز هذا الاختبار بنجاح.



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