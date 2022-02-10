طريقة مشيك تكشف عن شخصيتك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مثل جسمك ومظهرك، مشية كل فرد مختلفة وفريدة من نوعها بطريقته الخاصة، يمشي بعض الناس بسرعة، بينما يحب البعض الآخر المشي ببطء، بيد أن الطريقة التي تمشي بها يمكن أن تكشف الكثير عن شخصيتك، لمعرفة ما تكشفه مسيرتك عن شخصيتك وموقفك، نشر موقع تايمز أوف انديا معلومات حول هذا الأمر.

- المشي السريع

إذا كنت تمشي سريعا، فهناك فرصة معقولة أنك منفتح ومثابر للغاية، لديك طاقة عالية وعادة ما تكون جاذبة، أنت شجاع ولا تريد أن تحدث ضجة في الحياة

- البطيء

الأشخاص الذين يمشون ببطء شديدو الحذر بشأن كل شيء، الخطوات الأبطأ والأقصر تعني أنك أكثر تركيزا على الذات، أنت حذر وتعتني بنفسك، تم العثور على العديد من الانطوائيين يمشون هكذا، ورأسهم متجه لأسفل، هؤلاء الناس هادئون ومريحون ومرتاحون

- الأكتاف المنسدلة

إذا كان شخص ما يمشي منحنيا قليلا إلى الأمام وأكتافه منخفضة، فهذا يعني أنه يحاول حماية نفسه الداخلي، قد يكون هؤلاء الأشخاص قد مروا بصدمة ولم يتعافوا منها بعد

- المشي الرشيق

على الرغم من أن هذا ليس صحيحا بالنسبة لجميع الناس، فإن المشي الرشيق يعد علامة على الثقة الداخلية للفرد، هؤلاء الناس لديهم احترام الذات بنسبة عالية

- الشخص الذي يجر قدميه

الشخص الذي يسحب قدمه، مزعج للغاية، أليس كذلك؟ الشخص الذي يجر قدميه يدل على نقص الطاقة والحزن والخمول، هذا النوع من الأشخاص غير قادر على فصل نفسه عن الهموم والحياة المجهدة

- التفكير والمشي

الحالمون النهاريون هم الذين ضاعوا في أفكارهم، لا يتشتت انتباههم بسبب الضوضاء أو أي نوع من أنواع الإلهاء، أثناء المشي، فقدوا في عالم أحلامهم، مما يكشف أنهم يفكرون كثيرا

- الحذرون

هذا لا يعني أن هؤلاء الأشخاص يحسبون الخطوات أثناء المشي، لكنهم يتوخون الحذر بشأن محيطهم، هؤلاء الناس متشددون وخجولون ويحاولون البقاء بمعزل عن غيرهم

- المرتاحون

الذين يمشون ببطء بخطوات ناعمة، يحب هؤلاء الناس أن يعيشوا حياتهم وفقا لشروطهم الخاصة، إنهم مرتاحون ومتواصلون رائعون ويستمتعون بالمحادثات أثناء التنزه، يعد هذا أحد مسارات المشي المثالية