القبض على شخص سلب وسرق متاجر ومنازل واستراحات

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطن ارتكب حوادث جنائية تمثلت في سلب عدد من المتاجر والسطو على منازل واستراحات وسرقة ما تحويه من أجهزة كهربائية وإلكترونية. وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأحيل إلى النيابة العامة.



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