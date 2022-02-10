شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة دولية لمحاولة استهداف مليشيا الحوثي مطار أبها الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • البرلمان العربي : عمل إرهابي والتخريبي يزيد من حدة التوتر في المنطقة

• مصر : تضامن كامل مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها

أدانت الدول العربية محاولة استهداف مليشيا الحوثي مطار أبها الدولي، حيث أصدر البرلمان العربي بيانا ،استنكر فيه استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيّرة مفخخة بدون طيار، الأمر الذي يهدد حياة مئات المسافرين للخطر، واصفًا هذا العمل بـ "الإرهابي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة".

وأكد البرلمان العربي أن هذه الهجمات لا تستهدف المملكة فقط، إنما تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها، مطالبًا بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة مليشيا الحوثي الإرهابية على الجرائم التي تقوم بها وانتهاكها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد البرلمان العربي على أن استهداف مطار أبها يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتداد للهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي بأسلحة تستهدف الأحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذًا للأجندات الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة‏، مجددًا تأكيده على وقوفه إلى جانب المملكة ملكًا وحكومةً وشعبًا وبرلمانًا.

فيما أعربت مصر عن بالغ إدانتها لمواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية باتجاه أراضي المملكة، والتي كان آخرها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مُسيرة، نجحت الدفاعات السعودية في تدميرها.

وجددت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم رفضها التام لهذه الأعمال الإرهابية الدنيئة، التي تُمثل تهديدًا صريحًا لأمن واستقرار المملكة، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، فضلًا عما تُشكله من تقويض لحرية الملاحة الجوية، وسلامة المدنيين.

وأكدت مصر مُجددًا تضامنها الكامل مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها، وضمان سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، مُتمنية الشفاء العاجل لكافة المُصابين.